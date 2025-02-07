Стали известны подробности возвращения Жукова в сборную Казахстана

Вероятно, речь идет о втором гражданстве Жукова. Сам Георгий утверждал, что у него нет никаких проблем с документами и у него есть казахстансксий паспорт. Но, судя по всему, есть и второй (предположительно, бельгийский) и от него как раз и надо отказаться, поскольку в Казахстане запрещено двойное гражданство.