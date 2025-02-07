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Стали известны подробности возвращения Жукова в сборную Казахстана

Новый главный тренер сборной Казахстана Али Алиев подтвердил, что готов вернуть в команду полузащитника Георгия Жукова. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях возможного вызова игрока.

Источник: КФФ

Алиев на недавней пресс-конференции отметил, что для возвращения в сборную Казахстана хавбеку необходимо решить вопросы с документами. В частности, он заявил, что ему необходимо «оставить паспорт».

Вероятно, речь идет о втором гражданстве Жукова. Сам Георгий утверждал, что у него нет никаких проблем с документами и у него есть казахстансксий паспорт. Но, судя по всему, есть и второй (предположительно, бельгийский) и от него как раз и надо отказаться, поскольку в Казахстане запрещено двойное гражданство.

Пойдет ли на это Жуков?

На данный момент очевидного ответа нет, хотя именно со спортивной точки зрения, Жуков предельно мотивирован и хочет играть за сборную.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Жукову дали время для решения вопросов с документами до конца месяца. Если этого не произойдет, то путь в сборную Казахстана для полузащитника может окончательно закрыться.

С 2015 по 2022 год Жуков вызывался в сборную Казахстана, он провел в составе национальной команды 21 матч.

В КПЛ Георгий играл за «Кайрат» и «Астану», а также за краковскую «Вислу», екатеринбургский «Урал», нидерландскую «Роду», бельгийские «Стандард» и «Беерсхот». С недавних пор хавбек выступает за польский клуб «Пуща» и уже успел дебютировать за него.

Казахстан