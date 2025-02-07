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Футболиста сборной Казахстана сравнили с Мбаппе

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился впечатлениями о своем подопечном — игроке сборной Казахстана Максиме Самородове, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Рулевой российской команды назвал экс-футболиста «Актобе» хорошим, быстрым, креативным игроком и даже сравнил его с чемпионом мира в составе сборной Франции Килианом Мбаппе, выступающим за мадридский «Реал».

«Максим очень хороший, быстрый, креативный футболист. Буквально месяц назад я почувствовал, что он идею (тактическую) принял. Да, шероховатостей хватает, но и у Мбаппе хватает шероховатостей.

Он три гола забил в трех матчах, в том числе в Кубке (России) и два в чемпионате. Очень важные мячи. Прогрессирует парень. Я думаю, что он будущее и “Ахмата”, и будущее сборной Казахстана», — сказал Ташуев в интервью «Футбол Жолы».

Напомним, что 22-летний Самородов перешел в «Ахмат» в августе 2024 года из стана пятикратного чемпиона Казахстана — «Актобе».

Ранее стали известны подробности травмы Самородова перед играми отбора на ЧМ-2026. Он получил повреждение после того, как помог победить «Арсенал».

Ахмат
Казахстан