Футболиста сборной Казахстана сравнили с Мбаппе

Рулевой российской команды назвал экс-футболиста «Актобе» хорошим, быстрым, креативным игроком и даже сравнил его с чемпионом мира в составе сборной Франции Килианом Мбаппе, выступающим за мадридский «Реал».
«Максим очень хороший, быстрый, креативный футболист. Буквально месяц назад я почувствовал, что он идею (тактическую) принял. Да, шероховатостей хватает, но и у Мбаппе хватает шероховатостей.
Он три гола забил в трех матчах, в том числе в Кубке (России) и два в чемпионате. Очень важные мячи. Прогрессирует парень. Я думаю, что он будущее и “Ахмата”, и будущее сборной Казахстана», — сказал Ташуев в интервью «Футбол Жолы».
Напомним, что 22-летний Самородов перешел в «Ахмат» в августе 2024 года из стана пятикратного чемпиона Казахстана — «Актобе».
Ранее стали известны подробности травмы Самородова перед играми отбора на ЧМ-2026. Он получил повреждение после того, как помог победить «Арсенал».