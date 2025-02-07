Футболиста сборной Казахстана сравнили с Мбаппе

«Максим очень хороший, быстрый, креативный футболист. Буквально месяц назад я почувствовал, что он идею (тактическую) принял. Да, шероховатостей хватает, но и у Мбаппе хватает шероховатостей.



Он три гола забил в трех матчах, в том числе в Кубке (России) и два в чемпионате. Очень важные мячи. Прогрессирует парень. Я думаю, что он будущее и “Ахмата”, и будущее сборной Казахстана», — сказал Ташуев в интервью «Футбол Жолы».