Стрепетов считает, что Алип в скором времени станет капитаном сборной Казахстана

«Он должен бороться за место в основном составе. Алип — очень мощный игрок, у него хорошая левая нога, он может начинать атаки. Он сейчас прибавил в “Зените” по отбору мяча, по видению игры. Приятно, что он обладает атакующим, разрезающим пасом. К сожалению, редко этим пользуется. Алип уже является игроком основного состава, он прибавил. Я надеюсь, что он завоюет место в “Зените” основном и будет лидером сборной Казахстана. Думаю, скоро Алип станет и капитаном этой команды, так как есть прогресс, есть данные и желание играть в большой футбол», — цитирует Стрепетова Legalbet.kz.