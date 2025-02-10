Российский тренер назвал ошибкой увольнение Черчесова из сборной Казахстана

Всего под руководством российского специалиста казахстанская сборная проиграла пять матчей в Лиге наций. Кроме упомянутых выше игр Казахстан дважды потерпел поражение от Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии — 0:4. Групповой этап для Казахстана был завершен с общей разницей мячей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.