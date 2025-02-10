Заменит Исламхана? Алиев вернул в сборную Казахстана экс-лидера «Астаны»

«Человек в таком возрасте — лидер и капитан команды. Действительно, Серикжан — человек с лидерскими качествами. Хоть он и мой друг, но эти слова подтвердит каждый человек, который был с нами в команде. Он тянет команду, настоящий лидер. Несмотря на его возраст, 35 лет, это очень сильный игрок в чемпионате Казахстана. Его можно выделить среди всех команд. Мужиков делал результат, его подход к делу, профессионализм, не оставляют сомнений. Столько игр за сборную провел, кстати, забивал сборной Украины, Трубину».