Заменит Исламхана? Алиев вернул в сборную Казахстана экс-лидера «Астаны»

Полузащитнику «Жетысу» 35 лет, но, по крайней мере, в рамках талдыкорганского клуба он абсолютный лидер — ментальный и игровой.
Да, вероятно, у нет той мобильности, которая была в период «Астаны», но другие качества, всегда выделявшие Серикжана, при нем — игровой интеллект, умение читать ситуацию на поле, сканировать пространство, созидать и быть стабильным. В прошлом сезона КПЛ Мужиков пропустил лишь два матча, остальные 22 игры он провел от первой до последней минуты (5 голов).
Масштаб личности Мужикова подтверждаются в публичных заявлениях. Например, вратарь «Жетысу» Орест Костик называл хавбека лучшим игроком лиги:
«Человек в таком возрасте — лидер и капитан команды. Действительно, Серикжан — человек с лидерскими качествами. Хоть он и мой друг, но эти слова подтвердит каждый человек, который был с нами в команде. Он тянет команду, настоящий лидер. Несмотря на его возраст, 35 лет, это очень сильный игрок в чемпионате Казахстана. Его можно выделить среди всех команд. Мужиков делал результат, его подход к делу, профессионализм, не оставляют сомнений. Столько игр за сборную провел, кстати, забивал сборной Украины, Трубину».
В период, когда у сборной дефицит созидательных полузащитников — травмирован Бауыржан Исламхан, по-прежнему не реализовали свой потенциал Арман Кенесов, Андрей Ульшин, Данияр Усенов, кандидатура Мужикова выглядит вполне обоснованной.
Если Серикжан подтвердит свои физически кондиции на ближайшем сборе, то почти наверняка окажется в списке на стартовые матчи отбора к чемпионату мира-2026. Кстати, надо отметить и тот факт, что в 35 лет Мужиков не стал воротить нос от сбора, где, по сути, проверяют в большинстве неопытных и молодых футболистов. По сведениям нашего источника, лидер «Жетысу» отреагировал на этот вызов максимально позитивно и профессионально.
Сбор национальной команды стартовал сегодня, 10 февраля, в турецком городе Белек. Он продлится до 18 февраля. Ожидается, что сборная Казахстана проведет два контрольных матча.