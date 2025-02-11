Скандальный экс-глава испанской федерации объяснил поцелуй футболистки

«Когда Дженни подошла ко мне, она показала жест, что не забила пенальти. Это было огорчением для нее. Я сказал ей забыть о пенальти, сказал, что мы чемпионы и что это благодаря ей. Она обняла меня, подняла, и когда поставила на землю, я спросил ее, могу ли я подарить ей легкий поцелуй, и я поцеловал ее. Вот что произошло. Когда мы собирались поцеловаться после того, как она дала мне разрешение, я схватил ее голову руками. Вопрос, ответ и поцелуй были одновременными. Я схватил ее голову, потому что это было похоже на объятия, это было что-то спонтанное», — приводит показания Рубиалеса As.