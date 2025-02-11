Скандальный экс-глава испанской федерации объяснил поцелуй футболистки

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес заявил в ходе судебного заседания, что футболистка Дженнифер Эрмосо дала ему согласие на поцелуй.
Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. В сентябре Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила его от футбольной деятельности на три года. Слушания по делу начались 3 февраля. Ожидается, что разбирательства продлятся до 19 февраля.
«Когда Дженни подошла ко мне, она показала жест, что не забила пенальти. Это было огорчением для нее. Я сказал ей забыть о пенальти, сказал, что мы чемпионы и что это благодаря ей. Она обняла меня, подняла, и когда поставила на землю, я спросил ее, могу ли я подарить ей легкий поцелуй, и я поцеловал ее. Вот что произошло. Когда мы собирались поцеловаться после того, как она дала мне разрешение, я схватил ее голову руками. Вопрос, ответ и поцелуй были одновременными. Я схватил ее голову, потому что это было похоже на объятия, это было что-то спонтанное», — приводит показания Рубиалеса As.
Также в ходе заседания были заслушаны эксперты, один из которых подтвердил отсутствие монтажа видео самого эпизода, а второй прочитал по губам просьбу Рубиалеса о поцелуе. При этом на видео незаметно, дала ли футболистка какой-либо ответ.
«В самолете она была счастлива, довольна, прыгала от радости, как и все остальные футболистки. Разговор, который у нас с ней был, был понятным. Мы все были в самолете, с ней все было хорошо. Она, как и я, знает, что я спросил ее, прежде чем поцеловать. Я совершил ошибку, облажался: в тот момент следовало бы проявить хладнокровие и действовать на более институциональном уровне», — добавил Рубиалес.