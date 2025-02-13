С кем сыграет команда Карпина в 2025 году. В Россию приедут экс-тренер «Челси» и Осимхен

Сборную Беларуси мы знаем намного лучше, нежели африканские. С ней наша национальная команда встречалась не так давно — в июне прошлого года. Тогда Россия крупно победила в Минске (4:0). Интересно, что ещё спустя четыре дня белорусы были разгромлены с тем же счётом Израилем. Но урок, полученный в спаррингах, пошёл впрок. После этого сборная Беларуси в шести матчах Лиги наций с Болгарией, Северной Ирландией и Люксембургом уступила только однажды. Правда, и выиграла лишь один раз при четырёх ничьих. Заняла третье место в своей группе Лиги С и пока не поднимется дивизионом выше. Впрочем, нужно учитывать, что официальные встречи команда испанского тренера Карлоса Алоса не проводит в Беларуси: домашний стадион для неё — в Венгрии.