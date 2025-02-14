Дешам объявил о возвращении Мбаппе в сборную Франции

26-летний нападающий не был вызван в расположение сборной Франции на октябрьские и ноябрьские матчи Лиги наций. В СМИ появлялась информация, что Мбаппе попросил Дешама не вызывать его в национальную команду, чтобы он мог быстрее пройти процесс адаптации в «Реале».