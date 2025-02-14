Гинер — о снятии бана с России в футболе: «Что сделать, чтобы мы везде играли, как Израиль?»

Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, и нас не будут дисквалифицировать, и все будет здорово? Вы задаете вопрос, на который весь мир не может ответить, — заявил Гинер в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.