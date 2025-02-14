Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинер — о снятии бана с России в футболе: «Что сделать, чтобы мы везде играли, как Израиль?»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о возможном возвращении российского футбола на международную арену.

Источник: РИА "Новости"

Российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам с весны 2022 года.

— Александр Дюков переизбран президентом РФС. Поддерживаете это решение?

— Я принципиальный человек. Если бы не верил ему или не поддерживал — не шел бы вице-президентом в исполком РФС.

— Дюков верит, что Россию вернут в еврокубки в его новый срок на посту. А вы?

— Верю, что РФС очень плотно этим занимается. А верить в возвращение… Мне у кого пойти спросить? У Чеферина или Инфантино? Или у европейских и американских политиков? Вы скажите, я пойду, спрошу.

Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, и нас не будут дисквалифицировать, и все будет здорово? Вы задаете вопрос, на который весь мир не может ответить, — заявил Гинер в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.

Россия