Воспитанник «Барселоны» решил выступать за сборную Казахстана: он играл с Гави

Уроженец Павлодара пообещал вернуть казахстанский паспорт, так как считает, что здесь находится его настоящая родина.
«В возвращении гражданства Казахстана я заинтересован очень сильно. Стопроцентно его верну или сейчас, или летом. Я большой патриот своей родной страны», — цитирует слова Агаева Legalbet.
19-летний защитник начал футбольную карьеру в родном городе в команде «Павлодар U-19», после чего перебрался в юношескую команду «Барселоны», где играл вместе с полузащитником нынешнего состава каталонцев испанцем Гави. С 2020 года Агаев представляет московскую «Родину». Transfermarkt оценивает россиянина в 200 тысяч евро (свыше 100 миллионов тенге).
Его отец, Муслим Агаев, будучи уроженцем и гражданином Туркменистана, в 2004 году получил паспорт Казахстана и выступал за клубы КПЛ.