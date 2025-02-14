Воспитанник «Барселоны» решил выступать за сборную Казахстана: он играл с Гави

19-летний защитник начал футбольную карьеру в родном городе в команде «Павлодар U-19», после чего перебрался в юношескую команду «Барселоны», где играл вместе с полузащитником нынешнего состава каталонцев испанцем Гави. С 2020 года Агаев представляет московскую «Родину». Transfermarkt оценивает россиянина в 200 тысяч евро (свыше 100 миллионов тенге).