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Сборная Казахстана не смогла выиграть в первом матче Алиева

Сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом» в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный гол в составе казахстанской команды забил Айбар Жаксылыков на 67-й минуте. У соперника на 86-й минуте отличился Акакий Шулая.

По решению нашего тренерского штаба матч проходил в закрытом режиме.

На 17 февраля у Казахстана запланирована вторая контрольная игра против сборной КНДР. Начало — в 19:00 по времени Астаны.

Матч с «Локомотивом» стал первым для Алиева в должности исполняющего обязанности главного тренера казахстанской сборной после отставки россиянина Станислава Черчесова. Основной целью краткосрочного сбора является просмотр потенциальных кандидатов в сборную.

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