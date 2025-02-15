Сборная Казахстана не смогла выиграть в первом матче Алиева

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный гол в составе казахстанской команды забил Айбар Жаксылыков на 67-й минуте. У соперника на 86-й минуте отличился Акакий Шулая.
По решению нашего тренерского штаба матч проходил в закрытом режиме.
На 17 февраля у Казахстана запланирована вторая контрольная игра против сборной КНДР. Начало — в 19:00 по времени Астаны.
Матч с «Локомотивом» стал первым для Алиева в должности исполняющего обязанности главного тренера казахстанской сборной после отставки россиянина Станислава Черчесова. Основной целью краткосрочного сбора является просмотр потенциальных кандидатов в сборную.