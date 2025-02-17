Футболист сборной Замбии Кангва считает команду России конкурентоспособной

«Я думаю, что нас ожидает интересный и хороший матч, сборная России — это хорошая команда, в которую привлекаются много молодых футболистов, но у команды Замбии тоже хороший уровень, — сказал Кангва. — Пока у меня мои товарищи по сборной не спрашивали о России. Но с Россией у меня связаны хорошие воспоминания, были хорошие ощущения в стране и с живущими там людьми, поэтому я очень жду возвращения в Россию. Конечно, я скучал по России, буду рад снова увидеть всех знакомых».