Футболист сборной Замбии Кангва считает команду России конкурентоспособной

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России по футболу является конкурентоспособной командой, поэтому для замбийцев будет очень интересно провести такой товарищеский матч. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник израильского «Хапоэля» (Беэр-Шева) и сборной Замбии Кингс Кангва, который играл в России за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год.
13 февраля Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Замбии в марте в Москве.
«Я думаю, что нас ожидает интересный и хороший матч, сборная России — это хорошая команда, в которую привлекаются много молодых футболистов, но у команды Замбии тоже хороший уровень, — сказал Кангва. — Пока у меня мои товарищи по сборной не спрашивали о России. Но с Россией у меня связаны хорошие воспоминания, были хорошие ощущения в стране и с живущими там людьми, поэтому я очень жду возвращения в Россию. Конечно, я скучал по России, буду рад снова увидеть всех знакомых».
«Сборная России — очень конкурентная команда, есть пострясающие футболисты. Мы уважаем эту команду, будет очень интересно провести матч», — добавил Кангва.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, команда Замбии располагается на 87-й строчке рейтинга. В 2012 году замбийцы выиграли Кубок африканских наций, на последнем турнире они не сумели выйти из группы.