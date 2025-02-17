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Игрок сборной Белоруссии Бочеров: «Хочется проверить силы на фоне России»

Полузащитник сборной Белоруссии Валерий Бочеров поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России.

Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия сыграют 10 июня.

— В первом матче с Россией я сыграл всего 15−20 минут, — начал Бочеров. — Надеюсь, в этот раз получится сыграть с Россией побольше. Всё-таки у России сильная сборная, хочется проверить свои силы на ее фоне.

— Россия для Белоруссии — топ-соперник?

— Конечно! В России всегда была хорошая сборная. Понятно, что сейчас Карпин проводит курс на омоложение, но все равно в команде все ребята очень сильные. У России хорошая сборная, — цитирует Бочерова Metaratings.

7 июня 2024 года сборная России в товарищеском матче в Минске разгромила белорусов — 4:0.

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