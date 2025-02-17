Игрок сборной Белоруссии Бочеров: «Хочется проверить силы на фоне России»

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия сыграют 10 июня.
— В первом матче с Россией я сыграл всего 15−20 минут, — начал Бочеров. — Надеюсь, в этот раз получится сыграть с Россией побольше. Всё-таки у России сильная сборная, хочется проверить свои силы на ее фоне.
— Россия для Белоруссии — топ-соперник?
— Конечно! В России всегда была хорошая сборная. Понятно, что сейчас Карпин проводит курс на омоложение, но все равно в команде все ребята очень сильные. У России хорошая сборная, — цитирует Бочерова Metaratings.
7 июня 2024 года сборная России в товарищеском матче в Минске разгромила белорусов — 4:0.