Роковая ошибка и дубль решили исход матча Казахстана и КНДР

А на 70-й минуте корейцы забили гол после ошибки обороны сборной Казахстана. Отличился Ри Иль Сон, поразивший ворота вышедшего на замену Бекхана Шайзада. Уже в добавленное время Ри Иль Сон оформил дубль и установил окончательный результат — 2:0 в пользу КНДР.