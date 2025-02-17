Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роковая ошибка и дубль решили исход матча Казахстана и КНДР

Сборная Казахстана по футболу сыграла контрольный матч против национальной команды КНДР, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в турецком Белеке.

Источник: КФФ

На этот матч Али Алиев определил следующий состав: Динмухаммед Жомарт, Мади Хасейн, Амандык Набиханов, Серикжан Мужиков, Улар Жаксыбаев, Айбар Жаксылыков, Жаслан Жумашев, Давид Есимбеков, Алияр Мухамед, Наурызбек Жагоров, Динмухамед Караман.

В первом тайме команды создали ряд опасных моментов, по разу ударив в перекладину ворот.

Во втором тайме Алиев произвел несколько замен.

А на 70-й минуте корейцы забили гол после ошибки обороны сборной Казахстана. Отличился Ри Иль Сон, поразивший ворота вышедшего на замену Бекхана Шайзада. Уже в добавленное время Ри Иль Сон оформил дубль и установил окончательный результат — 2:0 в пользу КНДР.

Сборная Казахстана, составленная из футболистов внутреннего резерва сыграла второй и заключительный матч на сборе в Турции.

Напомним, 14 февраля команда Алиева сыграла вничью с ташкентским «Локомотивом» (1:1). Гол в составе национальной команды на счету Айбара Жаксылыкова.

Добавим, сборная Казахстана попала в группу J отборочного турнира ЧМ-2026 вместе с командами Уэльса, Лихтенштейна, Северной Македонии и Бельгии. Национальная команда начнет отборочный этап 22 марта выездным матчем против Уэльса, а через три дня встретится в гостях с Лихтенштейном.

Казахстан
КНДР
Товарищеские матчи: календарь