Главный тренер сборной Беларуси Феррер высказался о предстоящем матче с Россией

«Для нас честь и удовольствие сыграть с таким соперником. Матч со сборной России очень важен для нас. Это будет подготовительным этапом — у нас пройдут две товарищеские встречи перед отбором на чемпионат мира. Федерации России и Беларуси пришли к соглашению провести этот матч. Меня спросили, как я отношусь к выбору соперника, на что я дал согласие. Сборная России — сильный соперник. Эта встреча позволит нам хорошо подготовиться», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.