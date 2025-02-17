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Главный тренер сборной Беларуси Феррер высказался о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер поделился мнением о предстоящей встрече с национальной командой России, которая состоится 10 июня.

Источник: sport5.by

«Для нас честь и удовольствие сыграть с таким соперником. Матч со сборной России очень важен для нас. Это будет подготовительным этапом — у нас пройдут две товарищеские встречи перед отбором на чемпионат мира. Федерации России и Беларуси пришли к соглашению провести этот матч. Меня спросили, как я отношусь к выбору соперника, на что я дал согласие. Сборная России — сильный соперник. Эта встреча позволит нам хорошо подготовиться», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

13 февраля пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

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