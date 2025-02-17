Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер сборной Беларуси: Не хочу выделять кого-то из сборной России — нравится вся команда

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о национальной команде России.

Источник: Чемпионат.com

«Знаю ребят из России, которые играют зарубежом — тот же Головин. Но я не хотел бы выделять кого-то одного из состава. Когда сборная России приезжала к нам последний раз, не было некоторых футболистов, которые выступают за границей. Все футболисты играют в командах высокого уровня. В последней игре мне понравилась, как в целом действует вся команда, а не отдельный футболист», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборные России и Беларуси встречались 7-го июня прошлого года в Минске в товарищеском матче. Игра завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0). Дубль оформил нападающий Фёдор Чалов. Ещё по голу на свой счёт записали полузащитник Иван Обляков и нападающий Константин Тюкавин.

Россия
Беларусь
Товарищеские матчи: календарь