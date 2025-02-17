Тренер сборной Беларуси: Не хочу выделять кого-то из сборной России — нравится вся команда

«Знаю ребят из России, которые играют зарубежом — тот же Головин. Но я не хотел бы выделять кого-то одного из состава. Когда сборная России приезжала к нам последний раз, не было некоторых футболистов, которые выступают за границей. Все футболисты играют в командах высокого уровня. В последней игре мне понравилась, как в целом действует вся команда, а не отдельный футболист», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.