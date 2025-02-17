Белорусы выиграли второй матч в розыгрыше Кубка развития в Минске

Хозяева соревнований футболисты сборной Беларуси (U-17) одержали вторую викторию подряд, победив сверстников из Узбекистана с результатом 4:3. В первой половине игры ворота гостей дважды поразил Андрей Луцкович, еще один гол забил Прохор Шеремет. Однако после перерыва соперники сумели сравнять счет — 3:3, но в конце игры Даниил Чергейко забил победный мяч. Вчера подопечные Павла Евсеенко также с минимальным перевесом в счете обыграли таджиков — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Андрей Луцкович, отличившийся на 49-й минуте. Сегодня таджикские футболисты потерпели второе поражение, уступив команде бразильской академии Blockchain Sports — 0:1. На старте бразильцы проиграли узбекской сборной с результатом 1:3. Положение команд в группе А после двух игровых дней: Беларусь — 6 очков, Узбекистан — 3, Blockchain Sports — 3, Таджикистан — 0. В среду, 19 февраля белорусы сыграют с бразильцами, а узбеки будут соперничать с таджиками.