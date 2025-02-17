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«Это не национальная сборная». Алиев объяснил поражение от участника ЧМ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиев прокомментировал результат контрольного матча против КНДР, сообщают Vesti.kz. Национальная команда уступила северокорейцам со счетом 0:2.

Источник: Соцсети

«Эти игроки собраны из команд, которыми мы интересовались у тренеров клубов. Это ближайший резерв — это не национальная сборная, еще раз говорю. Есть определенные критерии, по которым игрок должен попасть в сборную. А этот состав назовите “экспериментальный”, “резервный” — как хотите назовите. Но это пока не основная обойма национальной сборной.

Что касается игры, то вы все сами видели. Игра держала в напряжении и одни ворота, и вторые ворота. Будь поудачливее Айбар Жаксылыков, могли повести мы. Будь поудачливее северокорейцы, то и они могли бы раньше открыть счет, нежели как после нашей ошибки, когда Равиль Атыханов в простой ситуации покатил мяч назад, в пустую зону. Ну и второй гол вы видели: мы вбрасываем аут, бросили все силы, чтобы сравнять счет, и пропустили разящую контратаку.

Еще раз всех болельщиков призываю: мы не собрали ту обойму футболистов, которая будет играть против Уэльса и Лихтенштейна. Мы собрали игроков, которых мы хотим посмотреть. Мы сделали большой анализ, отчет, чтобы федерации были знакомы эти футболисты и их возможности.

Это ни в коем случае не говорит, что эти игроки уже сегодня будут представлять сборную. Нет, туда еще нужно попасть. Игрокам еще предстоит доказывать и попадать из расширенного списка в окончательный.

Поэтому всех призываю набраться терпения и смотреть позитивно даже на эту игру, потому что наши ребята ознакомились с игрой, темпом и интенсивностью, который будет представляться на международной арене", — заявил Алиев.

Таким образом, сборная Казахстана, составленная из футболистов внутреннего резерва сыграла второй и заключительный матч на сборе в Турции.

Сборная КНДР имеет в своей истории два участия на чемпионатах мира. В 1966 году команда удивила всех, добравшись до четвертьфинала, а вот в 2010-м выступление оказалось провальным — последнее место в группе.

Что касается сборной Казахстана, то 14 февраля подопечные Алиева сыграли вничью с ташкентским «Локомотивом» (1:1), где единственный гол за команду забил Айбар Жаксылыков.

Теперь казахстанцам предстоит сложный путь в отборе на ЧМ-2026. Национальная сборная попала в группу J, где ее соперниками станут Уэльс, Лихтенштейн, Северная Македония и Бельгия. Первый матч квалификации команда проведет 22 марта на выезде против Уэльса, а уже 25 марта сыграет в гостях с Лихтенштейном.

Казахстан
КНДР