«Это не национальная сборная». Алиев объяснил поражение от участника ЧМ

Что касается игры, то вы все сами видели. Игра держала в напряжении и одни ворота, и вторые ворота. Будь поудачливее Айбар Жаксылыков, могли повести мы. Будь поудачливее северокорейцы, то и они могли бы раньше открыть счет, нежели как после нашей ошибки, когда Равиль Атыханов в простой ситуации покатил мяч назад, в пустую зону. Ну и второй гол вы видели: мы вбрасываем аут, бросили все силы, чтобы сравнять счет, и пропустили разящую контратаку.