«Это не национальная сборная». Алиев объяснил поражение от участника ЧМ

«Эти игроки собраны из команд, которыми мы интересовались у тренеров клубов. Это ближайший резерв — это не национальная сборная, еще раз говорю. Есть определенные критерии, по которым игрок должен попасть в сборную. А этот состав назовите “экспериментальный”, “резервный” — как хотите назовите. Но это пока не основная обойма национальной сборной.
Что касается игры, то вы все сами видели. Игра держала в напряжении и одни ворота, и вторые ворота. Будь поудачливее Айбар Жаксылыков, могли повести мы. Будь поудачливее северокорейцы, то и они могли бы раньше открыть счет, нежели как после нашей ошибки, когда Равиль Атыханов в простой ситуации покатил мяч назад, в пустую зону. Ну и второй гол вы видели: мы вбрасываем аут, бросили все силы, чтобы сравнять счет, и пропустили разящую контратаку.
Еще раз всех болельщиков призываю: мы не собрали ту обойму футболистов, которая будет играть против Уэльса и Лихтенштейна. Мы собрали игроков, которых мы хотим посмотреть. Мы сделали большой анализ, отчет, чтобы федерации были знакомы эти футболисты и их возможности.
Это ни в коем случае не говорит, что эти игроки уже сегодня будут представлять сборную. Нет, туда еще нужно попасть. Игрокам еще предстоит доказывать и попадать из расширенного списка в окончательный.
Поэтому всех призываю набраться терпения и смотреть позитивно даже на эту игру, потому что наши ребята ознакомились с игрой, темпом и интенсивностью, который будет представляться на международной арене", — заявил Алиев.
Таким образом, сборная Казахстана, составленная из футболистов внутреннего резерва сыграла второй и заключительный матч на сборе в Турции.
Сборная КНДР имеет в своей истории два участия на чемпионатах мира. В 1966 году команда удивила всех, добравшись до четвертьфинала, а вот в 2010-м выступление оказалось провальным — последнее место в группе.
Что касается сборной Казахстана, то 14 февраля подопечные Алиева сыграли вничью с ташкентским «Локомотивом» (1:1), где единственный гол за команду забил Айбар Жаксылыков.
Теперь казахстанцам предстоит сложный путь в отборе на ЧМ-2026. Национальная сборная попала в группу J, где ее соперниками станут Уэльс, Лихтенштейн, Северная Македония и Бельгия. Первый матч квалификации команда проведет 22 марта на выезде против Уэльса, а уже 25 марта сыграет в гостях с Лихтенштейном.