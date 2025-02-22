Эрмосо прокомментировала приговор Рубиалесу

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, назвала приговор экс-чиновнику важным прецедентом для социальной среды.
В четверг национальная судебная коллегия Испании приговорила Рубиалеса к штрафу в размере 10,8 тысячи евро за поцелуй без согласия. Суд также запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. При этом суд счел его невиновным в последующем принуждении футболистки к тому, чтобы замять дело. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе трехлетнее отстранение Рубиалеса от футбольной деятельности.
«В конце концов, это создаст важный прецедент для социальной среды, в которой еще многое предстоит сделать. Мое сердце переполнено благодарностью каждому человеку, который был, есть и будет со мной в этой борьбе. Всё закончилось», — написала Эрмосо у себя в Instagram*.
Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, 20 августа 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. В сентябре того же года Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса, покинувшего пост президента RFEF, уголовное дело. ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года.
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