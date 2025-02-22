Эрмосо прокомментировала приговор Рубиалесу

В четверг национальная судебная коллегия Испании приговорила Рубиалеса к штрафу в размере 10,8 тысячи евро за поцелуй без согласия. Суд также запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года. При этом суд счел его невиновным в последующем принуждении футболистки к тому, чтобы замять дело. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе трехлетнее отстранение Рубиалеса от футбольной деятельности.