Глава УЕФА рассказал, почему организация не смогла вернуть российские команды U17

— Наше предложение подверглось жестокой критике со стороны мейнстримной политики, особенно со стороны левых; одному из президентов федерации даже пришлось уйти в отставку. СМИ начали нападать на УЕФА, и все отступили, заявив: «Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам не позволяют». На самом деле они не давали детям общаться. Политика порождает ненависть и нетерпимость из собственных интересов, выступая против них. Те, кто выступает против расизма, являются самыми большими расистами. Те, кто кажется самыми агрессивными поборниками недискриминации, те, кто не даёт никому высказываться о другой точке зрения, — те, кто больше всего обижает дискриминируемых. То, что мы наблюдаем сейчас, после этих агрессивных актов мейнстримной политики, является победой правых партий, и именно дискриминируемые будут находиться в наихудшем положении, — приводит слова Чеферина Delo.si.