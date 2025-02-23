«Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет: мы не враги». Важные цитаты главы УЕФА

«Должны ли политики больше общаться между собой и с людьми? Конечно! У нас с женой есть друзья в Швейцарии, и они рассказали интересную историю. В одной из местных школ две девочки заявили, что идентифицируют себя как кошки. Они сидят на полу, пока остальные дети обедают за столами. Конечно, они имеют право чувствовать себя кем угодно, но разве это не кажется странным для обычного человека?



Почему бы просто не начать разговаривать с людьми? Разве это не вызывает вопросов, когда человек считает себя кошкой? Ведь нужны объяснения, а не молчание. Но сейчас это практически невозможно из-за всеобщей истерии: “Я не разговариваю с вами, я не разговариваю с ним. Мы воюем с этим, нам не нравится то”. Политики, кем вы себя возомнили?



В футбольной индустрии мне тоже не нравятся многие люди. Но я с ними разговариваю — ради организации, которой руковожу. И политики должны говорить со всеми — ради страны. Им не нужно ездить в отпуск с теми, кого они не любят. И мне не нужно. Но диалог — это обязанность».