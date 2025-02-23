«Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет: мы не враги». Важные цитаты главы УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин дал интервью словенскому изданию Delo, в котором назвал нынешнюю европейскую политику провальной, заявил об отсутствии свободы слова на Западе и объяснил, почему Союз европейских футбольных ассоциаций не смог вернуть российские команды U-17 на свои соревнования.
О новом формате Лиги чемпионов
«Я слышал в основном положительные отзывы. Конечно, есть критика, но она появляется при любых изменениях. Думаю, что сейчас 99 процентов людей довольны обновленной Лигой чемпионов. Турнир стал еще более непредсказуемым — до самого конца никто не знал, кто пройдет дальше. Это абсолютный успех, и рейтинги у Лиги чемпионов отличные. Все три турнира — включая Лигу Европы и Лигу конференций — успешны. Спонсоры в восторге от того, что у небольших клубов появилась возможность участвовать. Теперь все хотят быть в числе партнеров и инвестировать еще больше в соревнования УЕФА. Это также касается телеканалов и других вещателей, которые получили права на трансляцию матчей».
О призывах сократить количество матчей
«Клубы должны понимать: если они хотят платить игрокам больше, нужно больше матчей. В некоторых национальных лигах, к примеру, проводятся два кубка. Готовы ли они отказаться от одного из них или сократить число команд в чемпионате? А готовы ли сами игроки к снижению зарплат?
Это сложная дискуссия, которую некоторые лидеры мнений или тренеры упрощают — особенно когда у них все хорошо. А когда не очень — они молчат. Они говорят, что УЕФА и ФИФА просто зарабатывают деньги, но на самом деле УЕФА возвращает 97 процентов своих доходов обратно в футбол».
О нынешней европейской политике
«Европа проигрывает во всех отношениях, задыхаясь от жесткого регулирования. При этом мы не можем воевать со всеми и не можем проповедовать всему миру, как все должно быть, потому что факты говорят о другом.
Более того, новый президент США Дональд Трамп подумывает о введении пошлин, что сделает европейскую экономику еще менее конкурентоспособной, и я не вижу никаких сильных сторон в европейской политике. Единства также нет, и, к сожалению, Европа продолжит проигрывать — по своей собственной вине».
Об отсутствии свободы слова на Западе
«Все устали от политкорректности. В западном мире свободы слова, по сути, больше не существует. Нельзя открыто сказать, что думаешь. С одной стороны, есть правые популисты с простой риторикой: “Мигранты отнимают у вас работу и совершают преступления!”.
С другой стороны — почти вся западная мейнстримная политика и большая часть СМИ ведут общение с позиции интеллектуального превосходства и высокомерия. Люди оказались зажаты между крайностями: простой и пугающей риторикой с одной стороны и высокомерными наставлениями — с другой".
О важности общественно-политического диалога
«Должны ли политики больше общаться между собой и с людьми? Конечно! У нас с женой есть друзья в Швейцарии, и они рассказали интересную историю. В одной из местных школ две девочки заявили, что идентифицируют себя как кошки. Они сидят на полу, пока остальные дети обедают за столами. Конечно, они имеют право чувствовать себя кем угодно, но разве это не кажется странным для обычного человека?
Почему бы просто не начать разговаривать с людьми? Разве это не вызывает вопросов, когда человек считает себя кошкой? Ведь нужны объяснения, а не молчание. Но сейчас это практически невозможно из-за всеобщей истерии: “Я не разговариваю с вами, я не разговариваю с ним. Мы воюем с этим, нам не нравится то”. Политики, кем вы себя возомнили?
В футбольной индустрии мне тоже не нравятся многие люди. Но я с ними разговариваю — ради организации, которой руковожу. И политики должны говорить со всеми — ради страны. Им не нужно ездить в отпуск с теми, кого они не любят. И мне не нужно. Но диалог — это обязанность».
О том, почему УЕФА не смог вернуть российские команды U-17 на свои соревнования
«Это хороший вопрос. Во-первых, эти дети не участвуют в выборах, не поддерживают какую-либо власть, так как они несовершеннолетние. Но что важнее, их наверняка воспитывают в духе ненависти и страха перед детьми из других уголков Европы. Когда российский ребенок приедет, скажем, в Словению и обнимется со словенским ребенком, он поймет, что мы не враги и что жизнь должна продолжаться.
Что пошло не так? Наше предложение было жестко атаковано мейнстримной политикой, особенно с левой стороны. Один из президентов футбольных ассоциаций даже был вынужден подать в отставку. СМИ начали атаковать УЕФА, и все отступили, говоря: “Мы бы поддержали эту идею, но правительства нам этого не позволят”. На самом деле они не позволили детям общаться.
Политика порождает ненависть и нетерпимость ради собственных интересов, при этом выступая против этих явлений. Те, кто выступают против расизма, являются самыми большими расистами. Те, кто кажутся наиболее агрессивными сторонниками борьбы с дискриминацией, те, кто не позволяют никому высказывать иную точку зрения, те больше всего вредят дискриминируемым. То, что мы видим сейчас, после этих агрессивных актов мейнстримной политики, — это победа правых партий, и именно дискриминируемые окажутся в худшем положении».
О том, заслужил ли Родри «Золотой мяч»
«Абсолютно точно. Родри был душой сборной Испании, победившей на Евро-2024, и сердцем “Манчестер Сити”, который выиграл практически все в последние годы. Он забивает меньше голов, чем нападающие, и, возможно, поэтому менее заметен для рядового зрителя, но эксперты его ценят. Около 100 журналистов голосовали, и это немалое количество. К тому же Родри — культурный, скромный и дружелюбный человек, что тоже имеет значение. Я узнал, что он выиграет “Золотой мяч” только в день мероприятия, потому что эту информацию тщательно скрывают. Никто в УЕФА тоже не знал».
О Жозе Моуринью
«Это великий человек, уникальный. Его настоящая личность немного размыта, потому что на поле он становится совсем другим, но на самом деле он замечательный. У нас очень хорошие отношения. Во время пандемии коронавируса он сам доставлял еду в дома престарелых по всему Лондону. Мы отлично общаемся».
Роман Кольцов