Футболистки сборной Беларуси добыли первый балл в женской Лиге наций УЕФА

В сегодняшнем выездном поединке команда Владимира Шиндикова сыграла вничью со сборной Сербии — 0:0. На старте соревнований группы В3 белорусские футболистки в номинально домашнем поединке в сербской Лознице уступили сборной Венгрии со счетом 0:2. Сербки у себя дома одолели команду Финляндии — 1:0. В другом сегодняшнем матче этого квартета футболистки Венгрии неожиданно уступили в Будапеште финкам — 0:1.
Положение команд после двух игровых дней: Сербия — 4 очка, Венгрия — 3, Финляндия — 3, Беларусь — 1.
Расписание остальных матчей нашей команды: 4 апреля — Финляндия — Беларусь; 8 апреля — Беларусь — Сербия; 30 мая — Беларусь — Финляндия; 3 июня — Венгрия — Беларусь.
После завершения группового этапа победители четырех квартетов лиги В получат прямые путевки в лигу А. Команды, которые займут вторые позиции, проведут стыковые поединки со сборными, которые финишируют на третьих местах в группах лиги А. В прошлом сезоне сборная Беларуси выступала в третьем по рангу дивизионе — лиге С, и, заняв первое место в своей группе, поднялась в лигу В.