Владислав Радимов оценил вероятность допуска сборной России к международным турнирам

«После каких-то потеплений в отношениях, в политической ситуации, после прихода в Америке нового президента, может быть, и можно было бы предполагать наше относительно скорое возвращение. Но сейчас Европа какие-то козни строит… Честно скажу, я не силен в политике, но мне почему-то кажется, что этот день, нашего возвращения, действительно становится ближе. Хотя из всех командных видов спорта, с которых снимут бан, первых будет всё-таки хоккей. Потому что там действительно без России не так интересно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».