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Непомнящий — о Сантосе: я против иностранцев в сборной России, но есть пример Фернандеса

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал попадание защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается Сантоса в расширенном списке сборной России, то я никогда не комментирую выбор тренеров национальной команды. Это их кухня и философия. Они сами решают, кого вызвать, а моя задача — посмотреть и в крайнем случае оценить игру. В принципе я против иностранцев в сборной России, но Марио Фернандес с блеском защищал честь нашей страны в 2018 году. Вот Черчесов решил, поставил в состав и вышел победителем, а их не судят», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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