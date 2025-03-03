Непомнящий — о Сантосе: я против иностранцев в сборной России, но есть пример Фернандеса

«Что касается Сантоса в расширенном списке сборной России, то я никогда не комментирую выбор тренеров национальной команды. Это их кухня и философия. Они сами решают, кого вызвать, а моя задача — посмотреть и в крайнем случае оценить игру. В принципе я против иностранцев в сборной России, но Марио Фернандес с блеском защищал честь нашей страны в 2018 году. Вот Черчесов решил, поставил в состав и вышел победителем, а их не судят», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.