Карпин прояснил позицию по Дзюбе в сборной

Тренер, в феврале покинувший пост главного тренера «Ростова», сообщил, что переехал из Ростова-на-Дону в Москву три дня назад и всю неделю занимался переездом. Он отметил, что собирается в апреле-мае навестить футболистов Александра Головина из «Монако» и Антона Миранчука из швейцарского клуба «Сьон».