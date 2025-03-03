Карпин прояснил позицию по Дзюбе в сборной

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не видит смысла приглашать в национальную команду на один матч 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу.
Дзюба 1 марта повторил рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских игроков (233). По количеству голов за национальную команду (30) он также делит рекорд с Кержаковым. При Карпине Дзюба не провел ни одного матча за сборную России.
«Не знаю, насколько возможно его приглашение на один матч. Возможно. Реально? Не думаю. Мы стараемся привлекать молодых футболистов. Вызвать Кокшарова интереснее, чем тех, кого уже знаем. Дай бог, он побьет рекорд. И поехали дальше», — сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».
В понедельник Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав сборной России на мартовский сбор. Из нападающих в него вошли Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Кокшаров («Нижний Новгород») и Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Тренер, в феврале покинувший пост главного тренера «Ростова», сообщил, что переехал из Ростова-на-Дону в Москву три дня назад и всю неделю занимался переездом. Он отметил, что собирается в апреле-мае навестить футболистов Александра Головина из «Монако» и Антона Миранчука из швейцарского клуба «Сьон».
«Насчет Алексея Миранчука (клуб MLS “Атланта Юнайтед” — ред.) — не знаю, долечу ли. Пообщаемся с тренерами и их штабами», — сказал тренер.