Карпин еще не общался с Дугласом Сантосом

Карпин подчеркнул, что включение в расширенный список новых игроков не является авансом. «Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора. Впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка, будем внимательно смотреть за всеми. Для нас неизменно важно, чтобы к работе на сборах привлекались новые игроки. Для них это возможность понять наши требования, для нас — посмотреть футболистов в тренировочном процессе», — сказал тренер.