Карпин еще не общался с Дугласом Сантосом

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не общался индивидуально с бразильским защитником петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом, который впервые был включен в расширенный состав национальной команды.
В понедельник на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) был опубликован расширенный состав сборной России из 42 футболистов на мартовский тренировочный сбор. Дуглас Сантос 6 ноября перестал считаться легионером в чемпионате России, Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила смену его спортивного гражданства. 28 февраля он вошел в расширенную заявку сборной Бразилии на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира.
«(С Дугласом Сантосом еще) не общался. У нас единый подход ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной. Попадание в него дает понимание игрокам, что мы за ними следим, и что у них есть хорошие шансы попасть в окончательный состав. Индивидуальные беседы с футболистами, обсуждение каких-то деталей совместной работы возможны уже непосредственно на сборах», — цитирует Карпина официальный сайт РФС.
Карпин подчеркнул, что включение в расширенный список новых игроков не является авансом. «Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора. Впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка, будем внимательно смотреть за всеми. Для нас неизменно важно, чтобы к работе на сборах привлекались новые игроки. Для них это возможность понять наши требования, для нас — посмотреть футболистов в тренировочном процессе», — сказал тренер.
Комментируя вопрос логистики при вызове в сборную России Алексея Миранчука, который выступает в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS), Карпин отметил: «Необходимость его вызова будем оценивать уже ближе к сбору, в том числе с учетом непростой логистики. Это же касается и других легионеров, вошедших в расширенный состав».
В марте сборная России проведет на стадионе «Динамо» в Москве матч против команды Замбии.