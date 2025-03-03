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Карпин назвал базовый клуб сборной России: «По 7−8 футболистов вызываем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой отечественный клуб считает базовым для формирования состава национальной команды.

Источник: РИА "Новости"

Последние три года Карпин совмещал работу в сборной России и клубе «Ростов», который покинул в конце февраля.

«Базовым клубом (сборной России) “Ростов” не был никогда. Базовым сейчас даже больше можно назвать “Локомотив”, из которого по 7−8 футболистов мы вызываем. В “Ростове” 3−4 игрока, и то — не каждый сбор. Понятно, что есть Осипенко, который как минимум, будет включен в расширенный список», — заявил Карпин в интервью телеканалу «Россия 24».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против команды Замбии на стадионе в Москве.

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