Карпин назвал базовый клуб сборной России: «По 7−8 футболистов вызываем»

«Базовым клубом (сборной России) “Ростов” не был никогда. Базовым сейчас даже больше можно назвать “Локомотив”, из которого по 7−8 футболистов мы вызываем. В “Ростове” 3−4 игрока, и то — не каждый сбор. Понятно, что есть Осипенко, который как минимум, будет включен в расширенный список», — заявил Карпин в интервью телеканалу «Россия 24».