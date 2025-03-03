Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026.

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команд Уругвая и Бразилии, сообщается на странице сборной в соцсети X.