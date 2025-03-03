Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026

Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026.

Источник: Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команд Уругвая и Бразилии, сообщается на странице сборной в соцсети X.

Встреча против уругвайцев пройдет 21 марта в Монтевидео, матч с бразильцами — 25 марта в Буэнос-Айресе.

После 12 туров сборная Аргентины (25 очков) лидирует в турнирной таблице квалификационного турнира. Команда Уругвая (20) идет на второй позиции. Сборная Бразилии (18) — пятая.

Аргентина