«Зенит» пытался взломать систему РПЛ, но попал в неловкую ситуацию: что теперь будет с Дугласом

Вскоре после неожиданного ухода из «Ростова» Валерий Карпин выкатил расширенный состав сборной России — в ростере на матч против Замбии 42 футболиста. Конечно, традиционно часть из них не окажется в финальных списках, кто именно — пока вопрос открытый.
В списке, например, оказались 29-летний Комличенко (юбилей летом), молодой армеец Кисляк, голкипер «Рубина» Евгений Ставер. Однако, кажется, главное событие — вызов в сборную натурализованного бразильца из «Зенита» Дугласа Сантоса, которому на момент игры будет уже 31 год.
Сантоса вызвали сразу в две сборные: на родине тоже рассчитывают на защитника
Первого марта сборная Бразилии под руководством Доривала Джуниора опубликовала расширенный список игроков на отборочную кампанию к ЧМ-2026 — на матчи против Аргентины и Колумбии. Это будут первые официальные игры нового главного тренера.
В списке оказались аж 52 футболиста — в том числе вернувшийся в «Сантос» Неймар. На позиции крайних защитников — 8 фамилий. Например, в списке Алекс Сандро («Фламенго»), Алекс Теллес («Ботафого»), Уэсли, которого всю зиму сватали в «Зенит», и, собственно, Дуглас Сантос.
Сборная России опубликовал свои списки через 3 дня — и там тоже оказался Дуглас Сантос. Напомним, в октябре 2024-го защитнику «Зенита» выдали российский паспорт, с этого момента он перестал считаться легионером в РПЛ. Ранее через эту процедуру проходили Малком и Клаудиньо.
Несмотря на паспорт, Карпин не вызывал Сантоса на матчи против Брунея и Сирии в середине ноября. Можно предположить, приглашение от Карпина — реакция на вызов бразильца в родную сборную.
Если футболист окажется сразу в двух финальных списках сборных, ему предстоит выбирать между Бразилией и Россией.
— Сантос попал в расширенный список сборной России. Что он выберет — играть за Бразилию или Россию?
— Он еще не вызван ни в одну из сборных. Это только расширенные списки, и Дуглас еще не принял решение. И это не срочная тема в краткосрочной перспективе сейчас. Давайте еще немного понаблюдаем, что будет дальше, — сказал агент бразильца Фрейтас в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
При этом, если он выберет играть за родную сборную, он вновь будет считаться легионером в РПЛ. Тогда вся задумка «Зенита» с натурализацией бразильца окажется бессмысленной.
«Зенит» может получить нового легионера
Теперь перед Сантосом выбор: дебютировать против Замбии за сборную России или поехать на отбор к ЧМ-2026, где Бразилия сыграет с Аргентиной и Колумбией. Казалось бы, выбор очевиден, но есть трудности — ФИФА запрещает дважды менять футбольное гражданство (о нюансах — позже).
Сантос получил российский паспорт, в ноябре 2024-го обратился в ФИФА и перестал считаться легионером в РПЛ. Говорили, что «Зенит» сделал это ради лимита (как с Малкомом и Клаудиньо), а Сантос и не планирует играть за сборную России. В декабре он это подтвердил:
«Я всегда говорил, что мечтаю сыграть за сборную Бразилии. В составе этой команды я становился олимпийским чемпионом, но хочется играть за нее и на других турнирах. Конечно, я с большим уважением и любовью отношусь к России. Санкт-Петербург стал для меня и моей семьи вторым домом, ведь я здесь живу уже больше пяти лет. Но согласен с тренером сборной России Валерием Карпиным, что сейчас за нее должны играть молодые русские футболисты».
Формально Сантос не заигран за сборную Бразилии в матчах под эгидой ФИФА. Защитник был лишь в олимпийской сборной, что позволяет ему сыграть за Россию. Но тогда он навсегда потеряет шанс сыграть за родную Бразилию — выбор непростой.
При этом ФИФА, хоть и запрещает повторную смену футбольного гражданства, содержит исключение. Если футболист не дебютировал за новую сборную (в официальных или неофициальных матчах), то может повторно сменить гражданство. Поэтому сейчас Сантос может снова обратиться в ФИФА, чтобы ему разрешили играть за сборную Бразилии.
Главная проблема: этому не будут рады в «Зените», который получит нового легионера. Не исключено, что вызов Сантоса в сборную — желание перехватить его у Бразилии. Ведь до этого Карпин говорил, что вызывает молодых футболистов, а Дугласу в марте исполнится 31.
Автор: Денис Лебеденко