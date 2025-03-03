«Зенит» пытался взломать систему РПЛ, но попал в неловкую ситуацию: что теперь будет с Дугласом

«Я всегда говорил, что мечтаю сыграть за сборную Бразилии. В составе этой команды я становился олимпийским чемпионом, но хочется играть за нее и на других турнирах. Конечно, я с большим уважением и любовью отношусь к России. Санкт-Петербург стал для меня и моей семьи вторым домом, ведь я здесь живу уже больше пяти лет. Но согласен с тренером сборной России Валерием Карпиным, что сейчас за нее должны играть молодые русские футболисты».