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Кафанов рассказал, на какой матч сборной получит вызов Сафонов: «Соперник очень сильный»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал отсутствие голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в расширенном списке национальной команды на товарищеский матч с Замбией и рассказал, когда тот может быть вызван в сборную.

Источник: Reuters

«Почему Матвея Сафонова нет в расширенном списке сборной? Мы решили не вызывать наших российских вратарей, играющих за рубежом. У него сейчас есть практика в “ПСЖ”. В матче с Замбией хотим дать сыграть вратарям из РПЛ. Если будет возможность, то сразу двоим по тайму. Пока не знаю, кто это будет.

Ситуация с бывшей женой никак не связана с отсутствием Сафонова в списке сборной. Наоборот, в июне у нас будет матч с Нигерией, и мы хотим видеть на нем Матвея, потому что соперник очень сильный», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

В расширенный список сборной России из 42 футболистов вошли пять вратарей: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Станислав Агкацев («Краснодар»). Матч против Замбии пройдет в Москве, точное время и место будут объявлены дополнительно.

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