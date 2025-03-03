Кафанов рассказал, на какой матч сборной получит вызов Сафонов: «Соперник очень сильный»

«Почему Матвея Сафонова нет в расширенном списке сборной? Мы решили не вызывать наших российских вратарей, играющих за рубежом. У него сейчас есть практика в “ПСЖ”. В матче с Замбией хотим дать сыграть вратарям из РПЛ. Если будет возможность, то сразу двоим по тайму. Пока не знаю, кто это будет.
Ситуация с бывшей женой никак не связана с отсутствием Сафонова в списке сборной. Наоборот, в июне у нас будет матч с Нигерией, и мы хотим видеть на нем Матвея, потому что соперник очень сильный», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
В расширенный список сборной России из 42 футболистов вошли пять вратарей: Евгений Ставер («Рубин»), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Станислав Агкацев («Краснодар»). Матч против Замбии пройдет в Москве, точное время и место будут объявлены дополнительно.