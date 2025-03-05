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Галактионов: сборная России обрастает игроками «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о большом количестве своих подопечных в составе национальной сборной России.

Источник: Чемпионат.com

«С одной стороны, Хамулич завысил планку по входу в команду, с другой — нет. Хамулич больше фланговый игрок. Если это иностранный футболист, то желательно просмотр и отбор вживую. По качествам: сильнее нашего игрока, у него есть определённый статус и опыт. Пример, Монтес — у него громадный опыт. В таких случаях, мы говорим, что этот игрок может нас усилить.

Если трансферная стоимость игрока большая, мы не видим смысла его брать. У нас российские ребята: семь человек в расширенном списке основной сборной, а пять — в молодёжной. Национальная сборная обрастает игроками “Локомотива”, — передаёт слова Галактионова корреспондент “Чемпионата” Илья Никульников.