Гренада — еще один соперник сборной России в марте. Страна подчиняется Великобритании, а ее население — чуть больше 100 тысяч

Российский футбольный союз объявил о том, что национальная команда 19 марта проведет в Москве товарищеский матч против Гренады. Соперник идет в конце второй сотни рейтинга ФИФА, при этом, по данным некоторых источников, рассматривались варианты с другими оппонентами.
Когда Россия сыграет с Гренадой
Как сообщается на сайте РФС, команды встретятся в Москве на газоне «ВТБ Арены». Там же 25 марта запланирована игра против более статусной Замбии, начало обоих спаррингов намечено на 20.00 по столичному времени.
По информации Sport Baza, первый соперник сборной России в 2025 году мог быть и другим — также шли переговоры с Танзанией и Азербайджаном. Ранее информацию о готовящемся в марте товарищеском матче сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Что это за команда
Гренада занимает 174-е место в рейтинге ФИФА и относится к зоне КОНКАКАФ. Команда даже сражается за место на чемпионате мира 2026 года — находится в одной отборочной группе с Коста-Рикой, Тринидадом, Сент-Китс и Невисом и Багамскими островами.
После двух туров оппонент сборной России занимает четвертую строчку, набрав одно очко в двух играх — оформил ничью против Тринидада (2:2) и разгромно уступил Коста-Рике (0:3). Уровень соперника явно не самый высокий.
«Вы серьезно? Когда вы назвали эту страну, я подумал, что это название торгового центра. Просто без комментариев», — заявил «Матч ТВ» экс-полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
По данным статистического портала Transfermarkt, стоимость состава гренадцев составляет 1,73 миллиона евро. К примеру, даже недавно дебютировавшего за сборную России защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева оценивают в два миллиона евро.
Большая часть игроков Гренады выступает в местном чемпионате: самые успешные пробрались в низшие европейские лиги или в американские чемпионаты. Главными звездами можно считать Майлса Ипполита из «Уимблдона», Аарона Пьера из «Шрусбери», Кейна Винсента-Янга из «Колчестера» и Ригана Чарльза-Кука из бельгийского «Эйпена».
Население Гренады
Сама страна представляет собой крохотное островное государство в Карибском море: его население — чуть больше 100 тысяч человек, а независимость оно получило только в 1974 году. Гренада входит в состав Британского Содружества наций — группу из 56 стран, включая Австралию и Канаду, в которой находятся бывшие британские колонии, а ее главой формально до сих пор является монарх Великобритании. Номинальным лидером Гренады соответственно является король Карл III. Его власть представлена генерал-губернатором, назначающим правительство.
В 2025-м Гренада пока провела лишь один матч — 7 марта разошлась миром в товарищеской игре с Сент-Винсентом (1:1). Следующие встречи квалификации чемпионата мира назначены только на июнь.
Артемий Кутейников