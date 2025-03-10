Гренада — еще один соперник сборной России в марте. Страна подчиняется Великобритании, а ее население — чуть больше 100 тысяч

Сама страна представляет собой крохотное островное государство в Карибском море: его население — чуть больше 100 тысяч человек, а независимость оно получило только в 1974 году. Гренада входит в состав Британского Содружества наций — группу из 56 стран, включая Австралию и Канаду, в которой находятся бывшие британские колонии, а ее главой формально до сих пор является монарх Великобритании. Номинальным лидером Гренады соответственно является король Карл III. Его власть представлена генерал-губернатором, назначающим правительство.