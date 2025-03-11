В Гренаде назвали предстоящий матч со сборной России исторической игрой

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Футбольная ассоциация Гренады назвала предстоящий матч национальной команды против сборной России исторической встречей с соперником высшего уровня.
Игра пройдет в Москве 19 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, начало — 20:00 мск. Сборная России занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Гренады располагается на 174-й позиции.
«Мужская сборная Гренады сотворит историю благодаря знаменательному матчу против сборной России, который состоится 19 марта 2025 года. Это событие знаменует собой первый случай, когда сборная Гренады будет выступать на российской земле, что подчеркивает амбиции Футбольной ассоциации Гренады по выходу на международный уровень и развитию», — говорится в заявлении федерации на странице в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«Ожидается, что этот матч привлечет большое внимание не только благодаря своей исторической значимости, но и благодаря возможности для футболистов Гренады помериться силами с соперником самого высокого уровня», — отмечают в организации.
Российская команда с конца февраля 2022 года отстранена от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине и с тех пор проводит только товарищеские матчи.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.