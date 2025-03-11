В Гренаде назвали предстоящий матч со сборной России исторической игрой

«Мужская сборная Гренады сотворит историю благодаря знаменательному матчу против сборной России, который состоится 19 марта 2025 года. Это событие знаменует собой первый случай, когда сборная Гренады будет выступать на российской земле, что подчеркивает амбиции Футбольной ассоциации Гренады по выходу на международный уровень и развитию», — говорится в заявлении федерации на странице в Facebook* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).