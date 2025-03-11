Фьюри и Руни будут тренерами команды Англии в матче против сборной мира

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри и экс-футболист Уэйн Руни будут тренировать сборную Англии в благотворительном матче против сборной мира, сообщает Би-би-си.