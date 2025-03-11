Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фьюри и Руни будут тренерами команды Англии в матче против сборной мира

Фьюри и Руни будут тренировать сборную Англии в матче против сборной мира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри и экс-футболист Уэйн Руни будут тренировать сборную Англии в благотворительном матче против сборной мира, сообщает Би-би-си.

Благотворительный матч Soccer Aid пройдет 15 июня на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Мероприятие под эгидой ЮНИСЕФ проводится с 2006 года и суммарно собрало более 106 млн фунтов стерлингов (около 126 млн евро).

Руни будет играющим тренером сборной Англии, в которую также приглашены Гари Невилл и Пол Скоулз, Джо Харт, Стеф Хоутон и Тони Дагган.

Сборную мира будут представлять в том числе бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи и нападающая сборной Дании Надия Надим.