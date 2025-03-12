Санкции не лишили РФС ₽800 млн от УЕФА за матчи сборной России

Он также скептически отнесся к идее провести матч между сборной Россией и командой Медиалиги, поскольку игра не несет в себе важности с точки зрения официальной повестки РФС. «На мой взгляд, сборной Медиалиги не существует. С кем она играла? Кто у нее тренер? Кто игроки? Мы рассуждаем в эфемерной категории. Есть любительское соревнование — соревнование популярное, ребята делают классную работу, мы их поддерживаем и максимально способствуем их развитию, в том числе через допуск к участию в Кубке России. Но давайте не путать одно с другим», — говорил Митрофанов.