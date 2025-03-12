Источник: Карпину повысили зарплату в сборной России после ухода из «Ростова»

По информации источника, теперь заработная плата 56-летнего специалиста в национальной команде составляет 1,8 миллиона евро в год, что делает Карпина одним из самых дорогих тренеров в Европе. Отмечается, что если специалист вернется к клубной работе, то его гонорар в сборной вновь будет уменьшен.
25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он заявил, что хочет полностью посвятить себя работе в сборной России. Национальную команду Карпин тренирует с 2021 года.
Сборная России и российские клубы отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с февраля 2022 года.