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Источник: Карпину повысили зарплату в сборной России после ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин получил повышение в зарплате после ухода из «Ростова», утверждает журналист Василий Рогов.

Источник: Чемпионат.com

По информации источника, теперь заработная плата 56-летнего специалиста в национальной команде составляет 1,8 миллиона евро в год, что делает Карпина одним из самых дорогих тренеров в Европе. Отмечается, что если специалист вернется к клубной работе, то его гонорар в сборной вновь будет уменьшен.

25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он заявил, что хочет полностью посвятить себя работе в сборной России. Национальную команду Карпин тренирует с 2021 года.

Сборная России и российские клубы отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с февраля 2022 года.