Источник: Карпину повысили зарплату в сборной России после ухода из «Ростова»

По информации источника, теперь заработная плата 56-летнего специалиста в национальной команде составляет 1,8 миллиона евро в год, что делает Карпина одним из самых дорогих тренеров в Европе. Отмечается, что если специалист вернется к клубной работе, то его гонорар в сборной вновь будет уменьшен.