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Черданцев: «Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Лучший российский нападающий прямо сейчас»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу лучшим российским нападающим на данный момент.

Источник: ФК "Акрон"

«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших в текущий момент времени, то Дзюба лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Сегодня, 12 марта, Дзюба забил 235-й гол в карьере, поразив ворота «Спартака» в домашнем матче Кубка России. 36-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывает Дзюбу в национальную команду.