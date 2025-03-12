Черданцев: «Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Лучший российский нападающий прямо сейчас»

«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших в текущий момент времени, то Дзюба лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.
Сегодня, 12 марта, Дзюба забил 235-й гол в карьере, поразив ворота «Спартака» в домашнем матче Кубка России. 36-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывает Дзюбу в национальную команду.