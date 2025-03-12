Дзюба: «Все говорят, что хотят увидеть меня в сборной. Это был бы праздник»

«Мне не так долго осталось играть. Встречаю много людей по всей России, которые поздравляют с рекордом. Это приятно. И все говорят: “Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной”. Думаю, что это был бы праздник для людей. Я за послушать гимн, мурашки по коже. Но при Карпине вряд ли это произойдет. Только если нас вернут в официальные матчи. Но, если честно, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею или Мадагаскару.



Нигерия? С удовольствием. Если и приезжать в сборную, то играть с достойным соперником, а не с людьми в сандалях. Та же Куба поехала в “Спортмастер” покупать бутсы. Вот такого не хотелось бы», — передает слова Дзюбы корреспондент Sport24 Андрей Бабич.