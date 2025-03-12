Дзюба в 2025 году забил больше голов, чем все нападающие сборной России вместе взятые

Ранее национальная команда России объявила расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, в котором снова не оказалось Дзюбы. Стоит отметить, что форвард «Акрона» в 2025 году забил больше голов, чем все вызванные нападающие вместе взятые — у Воробьёва («Локомотив») и Комличенко («Ростов») по одному забитому мячу, а Мусаев (ЦСКА), Сергеев («Крылья Советов») и Кокшаров («Пари НН») голами в этом году ещё не отличались.