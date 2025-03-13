«Трясет как пацана малолетнего»: Дзюбу шокировал вызов в сборную России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что вызов в сборную России стал для него приятным шоком, и поблагодарил главного тренера команды Валерия Карпина за такую возможность.
В четверг 36-летний форвард попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта соответственно. В среду Дзюба заявил РИА Новости, что уже несколько отчаялся вновь сыграть за национальную команду, но если все же получится, то для него это будет незабываемо.
«Честно говоря, до сих пор не верю во все происходящее. Сегодня с утра позвонил Валерий Георгиевич, мы хорошо поговорили, спросил, готов ли я приехать на сбор. Я ответил, что, конечно, готов. И вот с тех пор сижу, всего трясет, как пацана малолетнего. Шок — одно слово. Но очень приятный шок. Огромное спасибо РФС и главному тренеру Валерию Карпину за эту возможность снова почувствовать себя в сборной своей страны. Уже с нетерпением жду. Надеюсь, получу шанс выйти на поле», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Дзюба не провел за сборную России ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. В последний раз нападающий играл за сборную летом 2021 года на чемпионате Европы, когда ей руководил Станислав Черчесов. Ранее Дзюба заявлял, что готов поехать в сборную России в случае получения вызова. Целью футболиста «Акрона» является установление бомбардирского рекорда. В настоящее время он делит первое место с Александром Кержаковым, на их счету по 30 голов за сборную России. Сам Карпин говорил, что не будет вызывать на товарищеские матчи сборной России возрастных игроков.