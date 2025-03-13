Гол Дастана Сатпаева принес победу сборной Казахстана

Как сообщает телеграм-канал «ЖаркOFF», встреча состоялась 12 марта, а соперником казахстанцев стал один из лидеров второго дивизиона Швеции. Национальная команда одержала победу со счетом 2:1, хотя главным фактором в этом матче был не результат, а игровая практика на фоне интенсивных тренировочных нагрузок.
Отмечается, что голы забили Серикжан Мужиков и Дастан Сатпаев. По словам очевидцев, лучшим игроком встречи стал Алияр Мухамед.
В марте сборную Казахстана ждут два выездных поединка в рамках квалификации ЧМ-2026:
- 22 марта — матч против сборной Уэльса;
- 25 марта — встреча с командой Лихтенштейна.
Что касается Дастана Сатпаева, то нападающий совершил самый дорогой переход в истории казахстанского футбола, подписав контракт с «Челси». Однако, согласно условиям сделки, игрок останется в аренде в «Кайрате» до 2026 года.
После завершения аренды у Сатпаева может появиться возможность продолжить карьеру во Франции на аналогичных условиях. Этот трансфер стал знаковым событием для казахстанского футбола и открывает перед молодым форвардом новые перспективы на европейском уровне.