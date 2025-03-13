Гол Дастана Сатпаева принес победу сборной Казахстана

Как сообщает телеграм-канал «ЖаркOFF», встреча состоялась 12 марта, а соперником казахстанцев стал один из лидеров второго дивизиона Швеции. Национальная команда одержала победу со счетом 2:1, хотя главным фактором в этом матче был не результат, а игровая практика на фоне интенсивных тренировочных нагрузок.