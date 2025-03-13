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Гол Дастана Сатпаева принес победу сборной Казахстана

Сборная Казахстана по футболу в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата мира-2026 провела товарищеский матч в закрытом режиме, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Как сообщает телеграм-канал «ЖаркOFF», встреча состоялась 12 марта, а соперником казахстанцев стал один из лидеров второго дивизиона Швеции. Национальная команда одержала победу со счетом 2:1, хотя главным фактором в этом матче был не результат, а игровая практика на фоне интенсивных тренировочных нагрузок.

Отмечается, что голы забили Серикжан Мужиков и Дастан Сатпаев. По словам очевидцев, лучшим игроком встречи стал Алияр Мухамед.

В марте сборную Казахстана ждут два выездных поединка в рамках квалификации ЧМ-2026:

  • 22 марта — матч против сборной Уэльса;
  • 25 марта — встреча с командой Лихтенштейна.

Что касается Дастана Сатпаева, то нападающий совершил самый дорогой переход в истории казахстанского футбола, подписав контракт с «Челси». Однако, согласно условиям сделки, игрок останется в аренде в «Кайрате» до 2026 года.

После завершения аренды у Сатпаева может появиться возможность продолжить карьеру во Франции на аналогичных условиях. Этот трансфер стал знаковым событием для казахстанского футбола и открывает перед молодым форвардом новые перспективы на европейском уровне.