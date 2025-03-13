«Он сам заинтересован?» Карпин объяснил невызов Сантоса на матчи сборной

Ранее Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командами Колумбии и Аргентины. Позднее стало известно, что 30-летний защитник также попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи. Он получил паспорт гражданина РФ осенью 2024 года. В итоге Сантос не вошел в окончательный состав как сборной Бразилии, так и команды России.