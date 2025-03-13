«Он сам заинтересован?» Карпин объяснил невызов Сантоса на матчи сборной

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Тренерский штаб сборной России не вызвал капитана «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса в окончательный состав на ближайший сбор, чтобы дать ему возможность определиться с желанием представлять Россию, заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Ранее Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командами Колумбии и Аргентины. Позднее стало известно, что 30-летний защитник также попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи. Он получил паспорт гражданина РФ осенью 2024 года. В итоге Сантос не вошел в окончательный состав как сборной Бразилии, так и команды России.
«Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны (Юрий) Горшков, (Данил) Круговой, также слева в защите может сыграть (Александр) Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России», — приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).
Сборная России 19 марта сыграет с командой Замбии, 25 марта — со сборной Гренады. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо».