Карпин рассказал, что придумал перед матчами с Гренадой и Замбией

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что в товарищеских матчах против команд Гренады и Замбии, скорее всего, сыграют два разных состава.
В четверг сборная России объявила заявку на товарищеские матчи против команд Гренады и Замбии, которые пройдут 19 и 25 марта соответственно.
«Будут ли два разных состава? Скорее всего, да. В отличие от предыдущих сборов сейчас между двумя играми будет достаточно большая пауза, но мы заинтересованы в том, чтобы посмотреть как можно большее количество игроков в предстоящих матчах. Плюс учитываем, что впереди еще тур РПЛ. Практика показывает, что 2−3 игрока могут по тем или иным причинам выпасть из состава, поэтому вызвали 27 полевых игроков и четырех вратарей», — приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).
Также специалист заявил, что штаб сборной России принял решение не вызывать полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука из-за отсутствия необходимости.
«Как я объяснял ранее, решение по его вызову принимали с учетом ряда факторов, в том числе логистики и графика игр в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS)», — отметил тренер.
Карпин высказался о дебютном вызове в сборную Евгения Ставера, Матвея Кисляка, Турпал-Али Ибишева и Ивана Комарова. «Мы внимательно следим за всеми потенциальными кандидатами, всегда подчеркиваем, что двери сборной открыты для тех, кто хорошо показывает себя в официальных матчах и находится в оптимальной форме», — сказал главный тренер сборной России.