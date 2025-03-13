Карпин рассказал, что придумал перед матчами с Гренадой и Замбией

«Будут ли два разных состава? Скорее всего, да. В отличие от предыдущих сборов сейчас между двумя играми будет достаточно большая пауза, но мы заинтересованы в том, чтобы посмотреть как можно большее количество игроков в предстоящих матчах. Плюс учитываем, что впереди еще тур РПЛ. Практика показывает, что 2−3 игрока могут по тем или иным причинам выпасть из состава, поэтому вызвали 27 полевых игроков и четырех вратарей», — приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).