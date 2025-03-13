Мбаппе вызвали в сборную впервые с сентября 2024 года

Мбаппе пропустил октябрьские и ноябрьские матчи сборной Франции. Позднее форвард заявил, что не знает, почему Дешам не вызвал его в команду, но при этом уважает решение специалиста. До этого Мбаппе, по информации СМИ, критиковал тактическую подготовку сборной Франции. Сам Дешам ранее заявлял, что не включал Мбаппе в состав по его просьбе, так как ему нужно было адаптироваться в «Реале».