Мбаппе вызвали в сборную впервые с сентября 2024 года

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Футболист мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил вызов в сборную Франции впервые с сентября 2024 года, сообщается в официальном аккаунте «трехцветных» в соцсети X.
Сборная Франции в марте проведет два матча ¼ финала Лиги наций против команды Хорватии, которые пройдут 20 марта в Сплите на «Полюде» и 23 марта на «Стад де Франс» в Сен-Дени. Как заявил на пресс-конференции главный тренер французской сборной Дидье Дешам, Мбаппе будет капитаном команды в противостоянии с хорватами.
Мбаппе пропустил октябрьские и ноябрьские матчи сборной Франции. Позднее форвард заявил, что не знает, почему Дешам не вызвал его в команду, но при этом уважает решение специалиста. До этого Мбаппе, по информации СМИ, критиковал тактическую подготовку сборной Франции. Сам Дешам ранее заявлял, что не включал Мбаппе в состав по его просьбе, так как ему нужно было адаптироваться в «Реале».
Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, а также финалист мирового первенства в Катаре в 2022 году. Всего за национальную команду своей страны 26-летний нападающий провел 86 матчей и забил 48 мячей.