Не ради рекорда, а потому что заслужил. Дзюба вернулся в состав сборной России по футболу

«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения, — сказал Карпин, — комментарий которого приводит пресс-служба РФС. — Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил. Дело не только в возможном рекорде, давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд: для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых — забить. Конечно, все понимают, что в матче с командой Гренады, скорее всего, будет достаточно голевых моментов, но в той же игре со сборной Брунея, несмотря на крупный счет, не все моменты были реализованы, и не все игроки нашей команды забили».