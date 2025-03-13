Не ради рекорда, а потому что заслужил. Дзюба вернулся в состав сборной России по футболу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба попал в состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в марте. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин объяснил, что вызвал 36-летнего футболиста в виде исключения за счет его показателей в последних матчах.
В четверг Российский футбольный союз (РФС) опубликовал итоговый состав сборной России на матчи в марте, в нем оказался 31 футболист, среди которых неожиданно был и Дзюба. Футболист не попал в расширенный состав сборной России, который был опубликован ранее. Кроме того, в условиях санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) Карпин не вызывает в сборную футболистов старше 30 лет, наигрывая более молодых исполнителей. К тому же между Карпиным и Дзюбой довольно натянутые отношения.
Дзюба провел за сборную России 55 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 15 результативных передач. В последний раз футболист играл за национальную команду в матче группового этапа чемпионата Европы в 2021 году против сборной Дании (1:4). Во всех играх группового этапа Дзюба был капитаном. Дзюба делит первое место по количеству голов за сборную России вместе с Александром Кержаковым, который уже завершил карьеру.
Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Футболист отказался ехать в расположение национальной команды в сентябре 2021 года, ссылаясь на неоптимальную форму. В последних комментариях Дзюба подчеркивал, что ему все еще хочется попасть в национальную команду.
«Нужно сначала выйти»
Дзюба в комментарии для ТАСС рассказал, что счастлив попасть в состав сборной России. «Безумно счастлив, что представился такой шанс. Спасибо всем, кто принял такое решение, — сказал Дзюба. — Если получится выйти и сыграть за сборную, то буду самым счастливым».
«Ранее мы говорили о том, что не вызываем игроков старше 30 лет, но у любого правила могут быть исключения, — сказал Карпин, — комментарий которого приводит пресс-служба РФС. — Думаю, что как своей карьерой, так и игрой в последних матчах Артем такое исключение точно заслужил. Дело не только в возможном рекорде, давайте не торопиться с рассуждениями про рекорд: для этого, во-первых, надо выйти на поле, а во-вторых — забить. Конечно, все понимают, что в матче с командой Гренады, скорее всего, будет достаточно голевых моментов, но в той же игре со сборной Брунея, несмотря на крупный счет, не все моменты были реализованы, и не все игроки нашей команды забили».
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин признался, что не ожидал вызова Дзюбы в сборную России. «Валерий Карпин был достаточно категоричен на этот счет. Но в целом после тех событий — Артем побил один рекорд, ему предоставили возможность побить еще один. К тому же конкретно в данный момент Дзюба претендует на роль лучшего нападающего среди россиян по объективным причинам. И трудно сказать, что в сборную его вызвали не по спортивному принципу, все заслуженно», — отметил Аршавин.
«Если Дзюбе удастся стать еще и лучшим нападающим в истории сборной, то, думаю, Александр Кержаков отнесется к этому совершенно нормально. Жизнь идет, мы не стоим на месте, рекорды обновляются. Все-таки на то они и рекорды, чтобы стремиться их побить», — добавил он.
Дзюба 9 марта в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) забил 234-й гол и стал лучшим бомбардиром среди россиян, побив рекорд Александра Кержакова. В игре ¼ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России с московским «Спартаком» (2:3) Дзюба отличился в 235-й раз в карьере.
Дело Дугласа Сантоса
3 марта в расширенный состав сборной России попал бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который в прошлом году получил гражданство РФ. Ранее футболист также попал в расширенный состав сборной Бразилии на матчи в марте. В итоге футболист не вошел в окончательный состав ни одной из национальных команд.
В агентстве Сантоса 3 марта заявили ТАСС, что решение по выступлению за сборную России еще не принято. «Российское гражданство Дугласа позволяет ему быть вызванным в сборную России, но не делает невозможным его вызов в сборную Бразилии, — говорится в сообщении. — Дуглас не был вызван ни в одну национальную команду, он находится только в предварительном списке, и решение пока не принято. Когда Дуглас Сантос выберет? Мы не будем обсуждать, что может произойти с этими возможными вызовами. Это его личное решение».
Юридическая компания Sila Lawyers ранее уточнила, что по общему правилу ФИФА допускается только одна смена спортивного гражданства, в случае Сантоса она произошла 6 ноября 2024 года — с бразильского на российское. Однако из этого правила есть одно исключение: если футболист не провел за новую сборную ни одного матча (официального или неофициального), то допускается обратная смена спортивного гражданства. Для этого Сантосу потребуется обратиться в ФИФА, без решения международной федерации защитник не сможет играть за бразильскую сборную.
Карпин же заявил, что отсутствие Сантоса в итоговом составе сборной России связано с тем, чтобы дать футболисту подумать. «Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России», — сказал Карпин.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Матч против сборной Гренады пройдет 19 марта, против команды Замбии — 25 марта. Обе встречи состоятся на стадионе «Динамо» в Москве и начнутся в 20:00 мск.