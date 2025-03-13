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Юран: у Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Сергей Юран отреагировал на новость о вызове 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

Источник: Чемпионат.com

«У Дзюбы и Карпина какая-то своя любовь: то вызывает, то не вызывает. Если Артёма вызвали в сборную, значит, он это заслужил. Побьёт ли Дзюба рекорд Кержакова в сборной? Не знаю, его же не вызывали, а сейчас вызвали, но не понятно, что будет дальше. Наверное, ради рекорда Карпин и вызвал Дзюбу», — приводит слова Юрана Sport24.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.