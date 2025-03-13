Дешам подтвердил, что Мбаппе останется капитаном сборной Франции

«Я поговорил с ним [Мбаппе] и могу подтвердить, что он будет капитаном. Не в моём стиле раскрывать содержание подобных бесед. Есть обязательства, которые становятся всё более важными. Не я или [пресс-секретарь сборной] Рафаэль Раймон отказываемся от интервью, а игроки. Существуют обязательства перед СМИ, и Килиан будет выполнять то, что должен, даже если он не часто общается с прессой. Это требует много энергии. К тому же, есть определённые риски при обсуждении некоторых тем. Килиан знает это, а также о своих обязательствах», — приводит слова Дешама RMC Sport.