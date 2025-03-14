Аршавин: Думаю, что Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную России

«Я думаю, что Карпина кто‑то попросил вызвать Дзюбу в сборную России. Не думаю, что “надавали”, но попросили, может быть, преподнесли, что это красивая история. Это нормально выглядит, несмотря на то, что у Карпина и Дзюбы на протяжении лет 15 были напряжённые отношения. Хорошо, если их противостояние закончится так красиво, Дзюба выйдет на поле, забьёт свой гол и побьёт рекорд Кержакова, — сказал Аршавин в эфире программы “Все на Матч!” на канале “Матч ТВ”.