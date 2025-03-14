Жена Карпина высказалась о возможности нового совмещения работы в клубе и сборной России

«Честно, сейчас он в таком состоянии, что не может вообще о таком думать, потому что он очень устал совмещать, это правда очень тяжело. Сейчас он наслаждается работой в сборной. Я думаю, что как и в любой другой работе — будет предложение, будет рассматривать. Мы не знаем, что будет через несколько месяцев. Мы же ещё всё ждем, когда нас допустят до международных соревнований. Валерий принимает такие серьёзные решения, посоветовавшись со мной, потому что у нас семья», — сказала Карпина в эфире телеканала «Матч ТВ».