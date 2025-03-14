Александр Мостовой: я готов к вызову в сборную России

Накануне 36-летний Дзюба забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Вероятно, ради этого он и получил вызов в сборную.